سعر Delusional Optimist اليوم

السعر المباشر لمشروع Delusional Optimist (DELUSIONAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5,24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DELUSIONAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DELUSIONAL.

يحتل Delusional Optimist حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27 611، مع عرض متداول قدره 998,78M DELUSIONAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DELUSIONAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DELUSIONAL بمقدار -0,32% خلال الساعة الماضية و-23,50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Delusional Optimist (DELUSIONAL)

القيمة السوقية $ 27,61K$ 27,61K $ 27,61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27,61K$ 27,61K $ 27,61K إمداد دورة التداول 998,78M 998,78M 998,78M إجمالي العرض 998 783 300,504241 998 783 300,504241 998 783 300,504241

القيمة السوقية الحالية لـ Delusional Optimist هي $ 27,61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DELUSIONAL يبلغ 998,78M، مع إجمالي عرض 998783300.504241. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27,61K.