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سعر Delusional Optimist المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DELUSIONAL هي 27 611 USD. تابع تحديثات أسعار DELUSIONAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Delusional Optimist المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DELUSIONAL هي 27 611 USD. تابع تحديثات أسعار DELUSIONAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DELUSIONAL

معلومات سعر DELUSIONAL

ما هو DELUSIONAL

الموقع الرسمي لـ DELUSIONAL

اقتصاد توكن DELUSIONAL

توقعات سعر DELUSIONAL

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شعار Delusional Optimist

سعر Delusional Optimist (DELUSIONAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DELUSIONAL إلى USD:

$0,00002768
$0,00002768$0,00002768
-5,00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Delusional Optimist (DELUSIONAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:54:35 (UTC+8)

سعر Delusional Optimist اليوم

السعر المباشر لمشروع Delusional Optimist (DELUSIONAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5,24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DELUSIONAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DELUSIONAL.

يحتل Delusional Optimist حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27 611، مع عرض متداول قدره 998,78M DELUSIONAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DELUSIONAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DELUSIONAL بمقدار -0,32% خلال الساعة الماضية و-23,50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Delusional Optimist (DELUSIONAL)

$ 27,61K
$ 27,61K$ 27,61K

--
----

$ 27,61K
$ 27,61K$ 27,61K

998,78M
998,78M 998,78M

998 783 300,504241
998 783 300,504241 998 783 300,504241

القيمة السوقية الحالية لـ Delusional Optimist هي $ 27,61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DELUSIONAL يبلغ 998,78M، مع إجمالي عرض 998783300.504241. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27,61K.

سجل سعر Delusional Optimist بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,32%

-5,23%

-23,50%

-23,50%

سجل سعر Delusional Optimist (DELUSIONAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delusional Optimist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Delusional Optimist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Delusional Optimist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Delusional Optimist مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5,23%
30 يوم$ 0-50,12%
60 يوم$ 0-84,84%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Delusional Optimist

Delusional Optimist (DELUSIONAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DELUSIONAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرDelusional Optimist (DELUSIONAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Delusional Optimist نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Delusional Optimist الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DELUSIONAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Delusional Optimist.

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المصدر Delusional Optimist (DELUSIONAL)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Delusional Optimist

ما هو السعر الحالي لـ DELUSIONAL في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة -5.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Delusional Optimist عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر DELUSIONAL عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ DELUSIONAL؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من DELUSIONAL. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Delusional Optimist؟

لقد تداول السعر بين $ و$، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ DELUSIONAL في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل DELUSIONAL داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Delusional Optimist

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:54:35 (UTC+8)

تحديثات Delusional Optimist (DELUSIONAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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