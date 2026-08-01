سعر Delusional Optimism اليوم

السعر المباشر لمشروع Delusional Optimism (DELUSIONAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DELUSIONAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DELUSIONAL.

يحتل Delusional Optimism حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,237، مع عرض متداول قدره 999.77M DELUSIONAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DELUSIONAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DELUSIONAL بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و+13.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Delusional Optimism (DELUSIONAL)

القيمة السوقية $ 39.24K$ 39.24K $ 39.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.24K$ 39.24K $ 39.24K إمداد دورة التداول 999.77M 999.77M 999.77M إجمالي العرض 999,769,792.435071 999,769,792.435071 999,769,792.435071

القيمة السوقية الحالية لـ Delusional Optimism هي $ 39.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DELUSIONAL يبلغ 999.77M، مع إجمالي عرض 999769792.435071. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.24K.