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سعر Delusional Optimism المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DELUSIONAL هي 39,237 USD. تابع تحديثات أسعار DELUSIONAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Delusional Optimism المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DELUSIONAL هي 39,237 USD. تابع تحديثات أسعار DELUSIONAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DELUSIONAL

معلومات سعر DELUSIONAL

ما هو DELUSIONAL

الموقع الرسمي لـ DELUSIONAL

اقتصاد توكن DELUSIONAL

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سعر Delusional Optimism (DELUSIONAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DELUSIONAL إلى USD:

$0.0000393
$0.0000393$0.0000393
-0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Delusional Optimism (DELUSIONAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:54:20 (UTC+8)

سعر Delusional Optimism اليوم

السعر المباشر لمشروع Delusional Optimism (DELUSIONAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DELUSIONAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DELUSIONAL.

يحتل Delusional Optimism حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,237، مع عرض متداول قدره 999.77M DELUSIONAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DELUSIONAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DELUSIONAL بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و+13.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Delusional Optimism (DELUSIONAL)

$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K

--
----

$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,792.435071
999,769,792.435071 999,769,792.435071

القيمة السوقية الحالية لـ Delusional Optimism هي $ 39.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DELUSIONAL يبلغ 999.77M، مع إجمالي عرض 999769792.435071. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.24K.

سجل سعر Delusional Optimism بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-0.47%

+13.37%

+13.37%

سجل سعر Delusional Optimism (DELUSIONAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delusional Optimism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Delusional Optimism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Delusional Optimism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Delusional Optimism مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.47%
30 يوم$ 0-49.89%
60 يوم$ 0-62.97%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Delusional Optimism

Delusional Optimism (DELUSIONAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DELUSIONAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDelusional Optimism (DELUSIONAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Delusional Optimism نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Delusional Optimism الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DELUSIONAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Delusional Optimism.

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المصدر Delusional Optimism (DELUSIONAL)

الموقع الرسمي

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Delusional Optimism

ما هو سعر التداول المباشر لـ Delusional Optimism اليوم؟

يبلغ سعر تداول Delusional Optimism الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ DELUSIONAL؟

سجلت DELUSIONAL حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Delusional Optimism اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Delusional Optimism تحركًا في السعر بنسبة -0.47%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Delusional Optimism اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Delusional Optimism بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Delusional Optimism

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:54:20 (UTC+8)

تحديثات Delusional Optimism (DELUSIONAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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