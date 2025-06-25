سعر degenping (DEGENPING)
سعر degenping (DEGENPING) المباشر لليوم هو USD 1.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.37K. يتم تحديث سعر DEGENPING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق degenping الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر degenping خلال اليوم هو +27.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00K
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خلال اليوم، كان سعر degenping مقابل USD هو $ +0.334748 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر degenping مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر degenping مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر degenping مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.334748
|+27.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر degenping: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+27.92%
-42.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for DegenPing, a very well-known influencer in the crypto space.
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