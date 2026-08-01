سعر deflock اليوم

السعر المباشر لمشروع deflock (DEFLOCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 61.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEFLOCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEFLOCK.

يحتل deflock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 326,082، مع عرض متداول قدره 999.96M DEFLOCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEFLOCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEFLOCK بمقدار +3.29% خلال الساعة الماضية و+59.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.40K.

معلومات سوق deflock (DEFLOCK)

القيمة السوقية $ 326.08K$ 326.08K $ 326.08K الحجم (24 ساعة) $ 139.40K$ 139.40K $ 139.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 326.08K$ 326.08K $ 326.08K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

القيمة السوقية الحالية لـ deflock هي $ 326.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.40K. العرض المتداول لـ DEFLOCK يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999964880.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 326.08K.