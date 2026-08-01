سعر DeFinity اليوم

السعر المباشر لمشروع DeFinity (DEFX) اليوم هو $ 0.0111974، مع تغير بنسبة 2.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEFX الحالي إلى USD هو $ 0.0111974 لكل DEFX.

يحتل DeFinity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,714,081، مع عرض متداول قدره 153.08M DEFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEFX بين $ 0.01079698 (أدنى) و$ 0.01123119 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.311176، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00158954.

على المدى القصير، تحرك DEFX بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-5.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 318.01.

معلومات سوق DeFinity (DEFX)

القيمة السوقية $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M الحجم (24 ساعة) $ 318.01$ 318.01 $ 318.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M إمداد دورة التداول 153.08M 153.08M 153.08M إجمالي العرض 171,516,755.0 171,516,755.0 171,516,755.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeFinity هي $ 1.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 318.01. العرض المتداول لـ DEFX يبلغ 153.08M، مع إجمالي عرض 171516755.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.92M.