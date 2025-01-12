سعر DeFiner (FIN)
سعر DeFiner (FIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.35K. يتم تحديث سعر FIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFiner الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.61K
- تغيير سعر DeFiner خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 148.12M
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خلال اليوم، كان سعر DeFiner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFiner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFiner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFiner مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-24.82%
|60 يوم
|$ 0
|-0.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFiner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+0.36%
+2.80%
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