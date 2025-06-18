سعر Defiant (DEFIANT)
سعر Defiant (DEFIANT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.48K. يتم تحديث سعر DEFIANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defiant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Defiant خلال اليوم هو -9.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Defiant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defiant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defiant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defiant مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.09%
|30 يوم
|$ 0
|-27.49%
|60 يوم
|$ 0
|-99.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defiant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-9.09%
-16.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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