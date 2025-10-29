سعر DeFi Dollar المباشر اليوم هو 1.001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDFI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDFI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DeFi Dollar المباشر اليوم هو 1.001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDFI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDFI بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر DeFi Dollar (USDFI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 USDFI إلى USD:

$1.001
$1.001
0.00%1D
USD
مخطط أسعار DeFi Dollar (USDFI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:49:29 (UTC+8)

معلومات سعر DeFi Dollar (USDFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.999157
$ 0.999157
24 ساعة منخفض
$ 1.001
$ 1.001
24 ساعة مرتفع

$ 0.999157
$ 0.999157

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.006
$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826

--

+0.10%

+0.33%

+0.33%

سعر DeFi Dollar (USDFI) في الوقت الحقيقي هو $1.001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDFI بين أدنى سعر $ 0.999157 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDFI على الإطلاق هو $ 1.006، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.982826.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDFI -- على مدار الساعة الماضية، +0.10% على مدار 24 ساعة، و +0.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DeFi Dollar (USDFI)

$ 469.21K
$ 469.21K

--
----

$ 469.21K
$ 469.21K

468.92K
468.92K

468,919.6160415439
468,919.6160415439

القيمة السوقية الحالية لـ DeFi Dollar هي $ 469.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDFI يبلغ 468.92K، مع إجمالي عرض 468919.6160415439. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.21K.

سجل سعر DeFi Dollar (USDFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Dollar مقابل USD هو $ +0.00098871 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Dollar مقابل USD هو $ +0.0028509481 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Dollar مقابل USD هو $ +0.0031559528 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00098871+0.10%
30 يوم$ +0.0028509481+0.28%
60 يوم$ +0.0031559528+0.32%
90 يوم$ 0--

ما هو DeFi Dollar ( USDFI )

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DeFi Dollar (USDFI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DeFi Dollar (USD)

كم ستكون قيمة DeFi Dollar (USDFI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DeFi Dollar (USDFI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DeFi Dollar.

تحقق الآن من توقعات سعر DeFi Dollar!

عملة USDFI إلى العملات المحلية

توكنوميكس DeFi Dollar (USDFI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DeFi Dollar (USDFI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USDFI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DeFi Dollar (USDFI)

كم يساوي DeFi Dollar (USDFI) اليوم؟
سعر USDFI المباشر في USD هو USD 1.001، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USDFI إلى USD الحالي؟
سعر USDFI إلى USD الحالي هو $ 1.001. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DeFi Dollar ؟
القيمة السوقية لعملة USDFI هي $ 469.21K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USDFI؟
العرض المتداول لتوكن USDFI هو 468.92K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USDFI؟
حقق USDFI سعرًا قياسيًا قدره 1.006 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USDFI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.982826 USDFI.
ما هو حجم تداول USDFI؟
حجم تداول USDFI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع USDFI هذا العام؟
قد يرتفع USDFI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USDFI لمزيد من التحليل المتعمق.
$112,879.07

$3,998.76

$0.03940

$194.15

$3.2564

