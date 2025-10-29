معلومات سعر DeFi Dollar (USDFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999157 $ 0.999157 $ 0.999157 24 ساعة منخفض $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999157$ 0.999157 $ 0.999157 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 أدنى سعر $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) +0.33% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

سعر DeFi Dollar (USDFI) في الوقت الحقيقي هو $1.001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDFI بين أدنى سعر $ 0.999157 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDFI على الإطلاق هو $ 1.006، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.982826.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDFI -- على مدار الساعة الماضية، +0.10% على مدار 24 ساعة، و +0.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DeFi Dollar (USDFI)

القيمة السوقية $ 469.21K$ 469.21K $ 469.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 469.21K$ 469.21K $ 469.21K إمداد دورة التداول 468.92K 468.92K 468.92K إجمالي العرض 468,919.6160415439 468,919.6160415439 468,919.6160415439

القيمة السوقية الحالية لـ DeFi Dollar هي $ 469.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDFI يبلغ 468.92K، مع إجمالي عرض 468919.6160415439. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.21K.