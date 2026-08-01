سعر Deepnets اليوم

السعر المباشر لمشروع Deepnets (DNET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DNET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DNET.

يحتل Deepnets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,318، مع عرض متداول قدره 920.18M DNET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DNET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DNET بمقدار +1.39% خلال الساعة الماضية و+6.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Deepnets (DNET)

القيمة السوقية $ 44.32K$ 44.32K $ 44.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.32K$ 44.32K $ 44.32K إمداد دورة التداول 920.18M 920.18M 920.18M إجمالي العرض 961,640,459.364149 961,640,459.364149 961,640,459.364149

القيمة السوقية الحالية لـ Deepnets هي $ 44.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DNET يبلغ 920.18M، مع إجمالي عرض 961640459.364149. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.32K.