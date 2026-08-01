سعر DeepFakeAI اليوم

السعر المباشر لمشروع DeepFakeAI (FAKEAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FAKEAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FAKEAI.

يحتل DeepFakeAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 196,630، مع عرض متداول قدره 958.82M FAKEAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FAKEAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04434524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FAKEAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.24.

معلومات سوق DeepFakeAI (FAKEAI)

القيمة السوقية $ 196.63K$ 196.63K $ 196.63K الحجم (24 ساعة) $ 15.24$ 15.24 $ 15.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 196.63K$ 196.63K $ 196.63K إمداد دورة التداول 958.82M 958.82M 958.82M إجمالي العرض 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

القيمة السوقية الحالية لـ DeepFakeAI هي $ 196.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.24. العرض المتداول لـ FAKEAI يبلغ 958.82M، مع إجمالي عرض 958824031.12. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 196.63K.