سعر DeepBot اليوم

السعر المباشر لمشروع DeepBot (DEEPAI) اليوم هو $ 0.00512545، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEEPAI الحالي إلى USD هو $ 0.00512545 لكل DEEPAI.

يحتل DeepBot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 512,583، مع عرض متداول قدره 100.00M DEEPAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEEPAI بين $ 0.00506356 (أدنى) و$ 0.00514293 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02594765، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00215985.

على المدى القصير، تحرك DEEPAI بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و+41.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 285.27.

معلومات سوق DeepBot (DEEPAI)

القيمة السوقية $ 512.58K$ 512.58K $ 512.58K الحجم (24 ساعة) $ 285.27$ 285.27 $ 285.27 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 512.58K$ 512.58K $ 512.58K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeepBot هي $ 512.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 285.27. العرض المتداول لـ DEEPAI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 512.58K.