سعر Deep Worm (WORM)
سعر Deep Worm (WORM) المباشر لليوم هو USD 0.0145621. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.61M. يتم تحديث سعر WORM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deep Worm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.14M
- تغيير سعر Deep Worm خلال اليوم هو +2.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ +0.00036043 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ -0.0106363427 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036043
|+2.54%
|30 يوم
|$ -0.0106363427
|-73.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep Worm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
+2.54%
-65.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely
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