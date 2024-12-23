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سعر Deep Worm (WORM) المباشر لليوم هو USD 0.0145621 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.61M . يتم تحديث سعر WORM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deep Worm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.14M - تغيير سعر Deep Worm خلال اليوم هو +2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Deep Worm (WORM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ +0.00036043 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ -0.0106363427 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep Worm مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036043 +2.54% 30 يوم $ -0.0106363427 -73.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deep Worm (WORM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep Worm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01245041$ 0.01245041 $ 0.01245041 24 ساعة مرتفع $ 0.01477406$ 0.01477406 $ 0.01477406 عالية طوال الوقت $ 0.091742$ 0.091742 $ 0.091742 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) +2.54% تغير السعر (7 أيام) -65.18%

معلومات سوق Deep Worm (WORM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: