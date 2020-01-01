توكنوميكس Deep AI (DEEPAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Deep AI (DEEPAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Deep AI (DEEPAI) Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation. الموقع الرسمي: https://deep-ai.pro/ الوثيقة البيضاء: https://docs.deep-ai.pro/ اشتر DEEPAI الآن!

توكنوميكس Deep AI (DEEPAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Deep AI (DEEPAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.66K $ 68.66K $ 68.66K إجمالي العرض: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M العرض المتداول: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.66K $ 68.66K $ 68.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00637008 $ 0.00637008 $ 0.00637008 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Deep AI (DEEPAI)

توكنوميكس Deep AI (DEEPAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Deep AI (DEEPAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEEPAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEEPAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEEPAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DEEPAI!

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