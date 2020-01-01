توكنوميكس DEC Token (DECT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DEC Token (DECT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DEC Token (DECT) DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time. الموقع الرسمي: https://dectoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://dectoken.com/whitepaper.pdf اشتر DECT الآن!

توكنوميكس DEC Token (DECT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DEC Token (DECT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 297.56K $ 297.56K $ 297.56K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 297.56K $ 297.56K $ 297.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00029756 $ 0.00029756 $ 0.00029756 معرفة المزيد عن سعر DEC Token (DECT)

توكنوميكس DEC Token (DECT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DEC Token (DECT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DECT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DECT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DECT، استكشف السعر المباشر لتوكن DECT!

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