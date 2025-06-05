سعر DEC Token (DECT)
سعر DEC Token (DECT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.25K. يتم تحديث سعر DECT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEC Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DEC Token خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DEC Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEC Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEC Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEC Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|+58.74%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEC Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.10%
-1.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.
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