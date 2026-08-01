سعر DebtCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع DebtCoin (DEBT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEBT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEBT.

يحتل DebtCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72,565، مع عرض متداول قدره 979.11M DEBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEBT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03468763، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEBT بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+2.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DebtCoin (DEBT)

القيمة السوقية $ 72.57K$ 72.57K $ 72.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.57K$ 72.57K $ 72.57K إمداد دورة التداول 979.11M 979.11M 979.11M إجمالي العرض 979,111,984.855735 979,111,984.855735 979,111,984.855735

القيمة السوقية الحالية لـ DebtCoin هي $ 72.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEBT يبلغ 979.11M، مع إجمالي عرض 979111984.855735. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.57K.