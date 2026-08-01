سعر DEBT اليوم

السعر المباشر لمشروع DEBT ($DEBT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $DEBT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $DEBT.

يحتل DEBT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,601، مع عرض متداول قدره 760.14M $DEBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $DEBT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $DEBT بمقدار -1.31% خلال الساعة الماضية و+2.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DEBT ($DEBT)

القيمة السوقية $ 46.60K$ 46.60K $ 46.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.99K$ 46.99K $ 46.99K إمداد دورة التداول 760.14M 760.14M 760.14M إجمالي العرض 933,471,314.254676 933,471,314.254676 933,471,314.254676

القيمة السوقية الحالية لـ DEBT هي $ 46.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $DEBT يبلغ 760.14M، مع إجمالي عرض 933471314.254676. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.99K.