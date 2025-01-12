سعر DataGold (DGOLD)
سعر DataGold (DGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.00499542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.95K. يتم تحديث سعر DGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DataGold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 896.99
- تغيير سعر DataGold خلال اليوم هو -4.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ -0.000256639057846009 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ -0.0041614765 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000256639057846009
|-4.88%
|30 يوم
|$ -0.0041614765
|-83.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DataGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-4.88%
-28.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LIFT deploys AI Agents to transform content on screens into streaming knowledge. LIFT watches sports, streaming, news, social commerce and gaming to create data feeds of what is happening “now”, making content searchable, interoperable and actionable in real-time. We've built a no-code AI model training platform where anyone can train models to extract meaningful data from video or image content. $dGOLD is our on-chain, tradeable points token. It will later become the $LIFT token.
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