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سعر DataGold (DGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.00499542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.95K . يتم تحديث سعر DGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DataGold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 896.99 - تغيير سعر DataGold خلال اليوم هو -4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر DataGold (DGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ -0.000256639057846009 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ -0.0041614765 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DataGold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000256639057846009 -4.88% 30 يوم $ -0.0041614765 -83.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DataGold (DGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DataGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0049692$ 0.0049692 $ 0.0049692 24 ساعة مرتفع $ 0.00528298$ 0.00528298 $ 0.00528298 عالية طوال الوقت $ 0.174245$ 0.174245 $ 0.174245 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -4.88% تغير السعر (7 أيام) -28.86%

معلومات سوق DataGold (DGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: