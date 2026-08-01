سعر DATA BEAR اليوم

السعر المباشر لمشروع DATA BEAR (DATABEAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 30,45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DATABEAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DATABEAR.

يحتل DATA BEAR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33.835، مع عرض متداول قدره 857,95M DATABEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DATABEAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00260688، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DATABEAR بمقدار +%1,45 خلال الساعة الماضية و+%5,48 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DATA BEAR (DATABEAR)

القيمة السوقية $ 33,84K$ 33,84K $ 33,84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39,44K$ 39,44K $ 39,44K إمداد دورة التداول 857,95M 857,95M 857,95M إجمالي العرض 857.945.510,498917 857.945.510,498917 857.945.510,498917

القيمة السوقية الحالية لـ DATA BEAR هي $ 33,84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DATABEAR يبلغ 857,95M، مع إجمالي عرض 857945510.498917. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39,44K.