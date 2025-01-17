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سعر Dastra Network (DAN) المباشر لليوم هو USD 0.00782597 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 986.41K . يتم تحديث سعر DAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dastra Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dastra Network خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 126.04M

أداء سعر Dastra Network (DAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dastra Network مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dastra Network مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dastra Network مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dastra Network مقابل USD هو $ -0.000000001865467757 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ -0.000000001865467757 -0.00%

تحليل سعر Dastra Network (DAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dastra Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00782597$ 0.00782597 $ 0.00782597 24 ساعة مرتفع $ 0.00782597$ 0.00782597 $ 0.00782597 عالية طوال الوقت $ 0.02999587$ 0.02999587 $ 0.02999587 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Dastra Network (DAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: