سعر Darksol اليوم

السعر المباشر لمشروع Darksol (DARKSOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DARKSOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DARKSOL.

يحتل Darksol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,525، مع عرض متداول قدره 100.00B DARKSOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DARKSOL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DARKSOL بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-10.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Darksol (DARKSOL)

القيمة السوقية $ 64.53K$ 64.53K $ 64.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.53K$ 64.53K $ 64.53K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Darksol هي $ 64.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DARKSOL يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.53K.