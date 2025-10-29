معلومات سعر Dark Eclipse (DARK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0067508 $ 0.0067508 $ 0.0067508 24 ساعة منخفض $ 0.01145619 $ 0.01145619 $ 0.01145619 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0067508$ 0.0067508 $ 0.0067508 24 ساعة مرتفع $ 0.01145619$ 0.01145619 $ 0.01145619 عالية طوال الوقت $ 0.04480236$ 0.04480236 $ 0.04480236 أدنى سعر $ 0.00116023$ 0.00116023 $ 0.00116023 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -30.53% تغير السعر (7 أيام) +250.15% تغير السعر (7 أيام) +250.15%

سعر Dark Eclipse (DARK) في الوقت الحقيقي هو $0.00778597. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DARK بين أدنى سعر $ 0.0067508 وأعلى سعر $ 0.01145619، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDARK على الإطلاق هو $ 0.04480236، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00116023.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DARK +0.04% على مدار الساعة الماضية، -30.53% على مدار 24 ساعة، و +250.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dark Eclipse (DARK)

القيمة السوقية $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M الحجم (24 ساعة) $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,957,849.0 999,957,849.0 999,957,849.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dark Eclipse هي $ 7.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.00M. العرض المتداول لـ DARK يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999957849.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.80M.