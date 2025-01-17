سعر DAM (DAM)
سعر DAM (DAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 333.97K. يتم تحديث سعر DAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.85K
- تغيير سعر DAM خلال اليوم هو +18.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 961.04M
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خلال اليوم، كان سعر DAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+18.45%
--
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