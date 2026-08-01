سعر Daimon اليوم

السعر المباشر لمشروع Daimon (DAIMON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DAIMON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DAIMON.

يحتل Daimon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,176، مع عرض متداول قدره 95.03B DAIMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DAIMON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DAIMON بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Daimon (DAIMON)

القيمة السوقية $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K إمداد دورة التداول 95.03B 95.03B 95.03B إجمالي العرض 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

القيمة السوقية الحالية لـ Daimon هي $ 27.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAIMON يبلغ 95.03B، مع إجمالي عرض 95028978891.58144. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.18K.