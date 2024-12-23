احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DXI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DXI.

سعر Dacxi (DXI) المباشر لليوم هو USD 0.00401856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.13M . يتم تحديث سعر DXI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dacxi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 545.54K - تغيير سعر Dacxi خلال اليوم هو +0.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Dacxi (DXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dacxi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dacxi مقابل USD هو $ +0.0012729170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dacxi مقابل USD هو $ +0.0086597926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dacxi مقابل USD هو $ +0.0030224504457568144 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.94% 30 يوم $ +0.0012729170 +31.68% 60 يوم $ +0.0086597926 +215.49% 90 يوم $ +0.0030224504457568144 +303.43%

تحليل سعر Dacxi (DXI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dacxi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337764$ 0.00337764 $ 0.00337764 24 ساعة مرتفع $ 0.00416681$ 0.00416681 $ 0.00416681 عالية طوال الوقت $ 0.067245$ 0.067245 $ 0.067245 تغير السعر (1 ساعة) -3.21% تغير السعر (1يوم) +0.94% تغير السعر (7 أيام) +111.48%

معلومات سوق Dacxi (DXI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: