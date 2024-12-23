سعر DackieSwap (DACKIE)
سعر DackieSwap (DACKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.09K. يتم تحديث سعر DACKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DackieSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.52K
- تغيير سعر DackieSwap خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 322.52M
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خلال اليوم، كان سعر DackieSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DackieSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DackieSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DackieSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.61%
|30 يوم
|$ 0
|-8.83%
|60 يوم
|$ 0
|-6.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DackieSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
+0.61%
-16.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DACKIE is governance token of DackieSwap | The Premier User-friendly Multi-chain DEX
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