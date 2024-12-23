سعر Cyborgism (CYBORGISM)
سعر Cyborgism (CYBORGISM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.24K. يتم تحديث سعر CYBORGISM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cyborgism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.90K
- تغيير سعر Cyborgism خلال اليوم هو -13.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.14M
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خلال اليوم، كان سعر Cyborgism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyborgism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyborgism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyborgism مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.96%
|30 يوم
|$ 0
|+4.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyborgism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-13.96%
-30.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before.
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