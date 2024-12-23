سعر Curtis (CURTIS)
سعر Curtis (CURTIS) المباشر لليوم هو USD 0.00125932. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M. يتم تحديث سعر CURTIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curtis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K
- تغيير سعر Curtis خلال اليوم هو -3.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ -0.0002905422 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ -0.0009531249 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.64%
|30 يوم
|$ -0.0002905422
|-23.07%
|60 يوم
|$ -0.0009531249
|-75.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curtis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.05%
-3.64%
-17.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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