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سعر Curtis (CURTIS) المباشر لليوم هو USD 0.00125932 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر CURTIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curtis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K - تغيير سعر Curtis خلال اليوم هو -3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Curtis (CURTIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ -0.0002905422 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ -0.0009531249 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curtis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.64% 30 يوم $ -0.0002905422 -23.07% 60 يوم $ -0.0009531249 -75.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Curtis (CURTIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curtis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124054$ 0.00124054 $ 0.00124054 24 ساعة مرتفع $ 0.00132923$ 0.00132923 $ 0.00132923 عالية طوال الوقت $ 0.02260401$ 0.02260401 $ 0.02260401 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -3.64% تغير السعر (7 أيام) -17.29%

معلومات سوق Curtis (CURTIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: