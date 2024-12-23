سعر Cuminu (CUMINU)
سعر Cuminu (CUMINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 376.21K. يتم تحديث سعر CUMINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cuminu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.58
- تغيير سعر Cuminu خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.74B
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خلال اليوم، كان سعر Cuminu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cuminu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cuminu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cuminu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.62%
|30 يوم
|$ 0
|-25.98%
|60 يوم
|$ 0
|+0.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cuminu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.74%
-1.62%
-18.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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