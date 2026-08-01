سعر CTO Harambe اليوم

السعر المباشر لمشروع CTO Harambe (HARAMBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HARAMBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HARAMBE.

يحتل CTO Harambe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,554، مع عرض متداول قدره 100.00T HARAMBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HARAMBE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HARAMBE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+22.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CTO Harambe (HARAMBE)

القيمة السوقية $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K إمداد دورة التداول 100.00T 100.00T 100.00T إجمالي العرض 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CTO Harambe هي $ 46.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HARAMBE يبلغ 100.00T، مع إجمالي عرض 100000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.55K.