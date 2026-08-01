سعر CryptoCart اليوم

السعر المباشر لمشروع CryptoCart (CART) اليوم هو $ 0.231089، مع تغير بنسبة 1.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CART الحالي إلى USD هو $ 0.231089 لكل CART.

يحتل CryptoCart حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 231,088، مع عرض متداول قدره 930.36K CART. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CART بين $ 0.225922 (أدنى) و$ 0.232683 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 27.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01512241.

على المدى القصير، تحرك CART بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+51.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 159.42.

معلومات سوق CryptoCart (CART)

القيمة السوقية $ 231.09K$ 231.09K $ 231.09K الحجم (24 ساعة) $ 159.42$ 159.42 $ 159.42 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 231.09K$ 231.09K $ 231.09K إمداد دورة التداول 930.36K 930.36K 930.36K إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CryptoCart هي $ 231.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 159.42. العرض المتداول لـ CART يبلغ 930.36K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 231.09K.