سعر Crypto Royale (ROY)
سعر Crypto Royale (ROY) المباشر لليوم هو USD 0.00261685. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 312.99K. يتم تحديث سعر ROY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Royale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.80
- تغيير سعر Crypto Royale خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 119.78M
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ -0.0000348946 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ +0.0022842588 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ +0.0009626549557290058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ -0.0000348946
|-1.33%
|60 يوم
|$ +0.0022842588
|+87.29%
|90 يوم
|$ +0.0009626549557290058
|+58.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-0.64%
-20.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.
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