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سعر Crypto Royale (ROY) المباشر لليوم هو USD 0.00261685 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 312.99K . يتم تحديث سعر ROY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Royale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.80 - تغيير سعر Crypto Royale خلال اليوم هو -0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 119.78M

أداء سعر Crypto Royale (ROY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ -0.0000348946 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ +0.0022842588 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Royale مقابل USD هو $ +0.0009626549557290058 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.64% 30 يوم $ -0.0000348946 -1.33% 60 يوم $ +0.0022842588 +87.29% 90 يوم $ +0.0009626549557290058 +58.19%

تحليل سعر Crypto Royale (ROY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00253629$ 0.00253629 $ 0.00253629 24 ساعة مرتفع $ 0.00273443$ 0.00273443 $ 0.00273443 عالية طوال الوقت $ 0.215587$ 0.215587 $ 0.215587 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -0.64% تغير السعر (7 أيام) -20.64%

معلومات سوق Crypto Royale (ROY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: