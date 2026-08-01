سعر Crypto Burger اليوم

السعر المباشر لمشروع Crypto Burger (BURGER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BURGER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BURGER.

يحتل Crypto Burger حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,515.18، مع عرض متداول قدره 420.69B BURGER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BURGER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BURGER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Crypto Burger (BURGER)

القيمة السوقية $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Burger هي $ 19.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BURGER يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.52K.