سعر Cryptaine (CRY)
سعر Cryptaine (CRY) المباشر لليوم هو USD 0.173384. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 501.84K. يتم تحديث سعر CRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptaine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cryptaine خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.89M
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خلال اليوم، كان سعر Cryptaine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptaine مقابل USD هو $ -0.0150505114 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptaine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptaine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0150505114
|-8.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptaine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob
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