معلومات سعر Cryowar (CWAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00139706 $ 0.00139706 $ 0.00139706 24 ساعة منخفض $ 0.00140062 $ 0.00140062 $ 0.00140062 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00139706$ 0.00139706 $ 0.00139706 24 ساعة مرتفع $ 0.00140062$ 0.00140062 $ 0.00140062 عالية طوال الوقت $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +2.90% تغير السعر (7 أيام) +2.90%

سعر Cryowar (CWAR) في الوقت الحقيقي هو $0.00139918. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CWAR بين أدنى سعر $ 0.00139706 وأعلى سعر $ 0.00140062، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCWAR على الإطلاق هو $ 6.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CWAR +0.10% على مدار الساعة الماضية، +0.06% على مدار 24 ساعة، و +2.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cryowar (CWAR)

القيمة السوقية $ 421.95K$ 421.95K $ 421.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M إمداد دورة التداول 301.36M 301.36M 301.36M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cryowar هي $ 421.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CWAR يبلغ 301.36M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.