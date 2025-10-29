سعر Cryowar المباشر اليوم هو 0.00139918 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CWAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CWAR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cryowar المباشر اليوم هو 0.00139918 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CWAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CWAR بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Cryowar (CWAR)

السعر المباشر لـ 1 CWAR إلى USD:

$0.00139918
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Cryowar (CWAR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:29 (UTC+8)

معلومات سعر Cryowar (CWAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00139706
24 ساعة منخفض
$ 0.00140062
24 ساعة مرتفع

$ 0.00139706
$ 0.00140062
$ 6.29
$ 0
+0.10%

+0.06%

+2.90%

+2.90%

سعر Cryowar (CWAR) في الوقت الحقيقي هو $0.00139918. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CWAR بين أدنى سعر $ 0.00139706 وأعلى سعر $ 0.00140062، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCWAR على الإطلاق هو $ 6.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CWAR +0.10% على مدار الساعة الماضية، +0.06% على مدار 24 ساعة، و +2.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cryowar (CWAR)

$ 421.95K
--
$ 1.40M
301.36M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Cryowar هي $ 421.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CWAR يبلغ 301.36M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.

سجل سعر Cryowar (CWAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cryowar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryowar مقابل USD هو $ -0.0000959763 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryowar مقابل USD هو $ +0.0007765672 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryowar مقابل USD هو $ +0.0004863859159277718 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.06%
30 يوم$ -0.0000959763-6.85%
60 يوم$ +0.0007765672+55.50%
90 يوم$ +0.0004863859159277718+53.29%

ما هو Cryowar ( CWAR )

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Cryowar (CWAR)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Cryowar (USD)

كم ستكون قيمة Cryowar (CWAR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cryowar (CWAR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cryowar.

تحقق الآن من توقعات سعر Cryowar!

عملة CWAR إلى العملات المحلية

توكنوميكس Cryowar (CWAR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cryowar (CWAR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CWAR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Cryowar (CWAR)

كم يساوي Cryowar (CWAR) اليوم؟
سعر CWAR المباشر في USD هو USD 0.00139918، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CWAR إلى USD الحالي؟
سعر CWAR إلى USD الحالي هو $ 0.00139918. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cryowar ؟
القيمة السوقية لعملة CWAR هي $ 421.95K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CWAR؟
العرض المتداول لتوكن CWAR هو 301.36M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CWAR؟
حقق CWAR سعرًا قياسيًا قدره 6.29 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CWAR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CWAR.
ما هو حجم تداول CWAR؟
حجم تداول CWAR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CWAR هذا العام؟
قد يرتفع CWAR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CWAR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:29 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

