سعر CROY AI (CROY)
سعر CROY AI (CROY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 910.28K. يتم تحديث سعر CROY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CROY AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 555.37K
- تغيير سعر CROY AI خلال اليوم هو -35.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 920.98M
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خلال اليوم، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ -0.000543304206979127 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000543304206979127
|-35.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CROY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.34%
-35.47%
-84.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
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