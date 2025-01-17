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سعر CROY AI (CROY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 910.28K . يتم تحديث سعر CROY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CROY AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 555.37K - تغيير سعر CROY AI خلال اليوم هو -35.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 920.98M

أداء سعر CROY AI (CROY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ -0.000543304206979127 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CROY AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000543304206979127 -35.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CROY AI (CROY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CROY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010002$ 0.0010002 $ 0.0010002 24 ساعة مرتفع $ 0.00164748$ 0.00164748 $ 0.00164748 عالية طوال الوقت $ 0.00815994$ 0.00815994 $ 0.00815994 تغير السعر (1 ساعة) -3.34% تغير السعر (1يوم) -35.47% تغير السعر (7 أيام) -84.47%

معلومات سوق CROY AI (CROY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: