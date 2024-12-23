سعر Croginal Cats (CROGINAL)
سعر Croginal Cats (CROGINAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.66K. يتم تحديث سعر CROGINAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Croginal Cats الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77K
- تغيير سعر Croginal Cats خلال اليوم هو -3.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.91M
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خلال اليوم، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.09%
|30 يوم
|$ 0
|-47.02%
|60 يوم
|$ 0
|+35.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Croginal Cats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
-3.09%
-24.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁
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