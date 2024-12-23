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سعر Croginal Cats (CROGINAL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.66K . يتم تحديث سعر CROGINAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Croginal Cats الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77K - تغيير سعر Croginal Cats خلال اليوم هو -3.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.91M

أداء سعر Croginal Cats (CROGINAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Croginal Cats مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.09% 30 يوم $ 0 -47.02% 60 يوم $ 0 +35.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Croginal Cats (CROGINAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Croginal Cats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00106907$ 0.00106907 $ 0.00106907 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) -3.09% تغير السعر (7 أيام) -24.90%

معلومات سوق Croginal Cats (CROGINAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: