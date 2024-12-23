سعر CRISPR (CRISP)
سعر CRISPR (CRISP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.60K. يتم تحديث سعر CRISP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRISPR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K
- تغيير سعر CRISPR خلال اليوم هو -12.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر CRISPR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRISPR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRISPR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRISPR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.95%
|30 يوم
|$ 0
|-61.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRISPR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.61%
-12.95%
-49.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation.
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