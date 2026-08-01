سعر Crecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Crecoin ($CREC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $CREC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $CREC.

يحتل Crecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 738,745، مع عرض متداول قدره 1.88B $CREC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $CREC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00849716، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $CREC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.78.

معلومات سوق Crecoin ($CREC)

القيمة السوقية $ 738.75K$ 738.75K $ 738.75K الحجم (24 ساعة) $ 5.78$ 5.78 $ 5.78 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M إمداد دورة التداول 1.88B 1.88B 1.88B إجمالي العرض 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

القيمة السوقية الحالية لـ Crecoin هي $ 738.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.78. العرض المتداول لـ $CREC يبلغ 1.88B، مع إجمالي عرض 9999999897.257. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.