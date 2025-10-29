معلومات سعر Convergence (CONV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.87% تغير السعر (7 أيام) +0.87%

سعر Convergence (CONV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CONV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCONV على الإطلاق هو $ 0.251715، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CONV -0.13% على مدار الساعة الماضية، +0.12% على مدار 24 ساعة، و +0.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Convergence (CONV)

القيمة السوقية $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K إمداد دورة التداول 3.93B 3.93B 3.93B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Convergence هي $ 14.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CONV يبلغ 3.93B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.55K.