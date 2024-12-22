سعر Contentos (COS)
سعر Contentos (COS) المباشر لليوم هو USD 0.00759482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.48M. يتم تحديث سعر COS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Contentos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.14M
- تغيير سعر Contentos خلال اليوم هو -7.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.18B
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خلال اليوم، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ -0.000650790942475212 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ -0.0000371971 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ +0.0002892866 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ -0.00004667048663361 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000650790942475212
|-7.89%
|30 يوم
|$ -0.0000371971
|-0.48%
|60 يوم
|$ +0.0002892866
|+3.81%
|90 يوم
|$ -0.00004667048663361
|-0.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Contentos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-7.89%
-48.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first.
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