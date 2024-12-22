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سعر Contentos (COS) المباشر لليوم هو USD 0.00759482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.48M . يتم تحديث سعر COS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Contentos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.14M - تغيير سعر Contentos خلال اليوم هو -7.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.18B

أداء سعر Contentos (COS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ -0.000650790942475212 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ -0.0000371971 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ +0.0002892866 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Contentos مقابل USD هو $ -0.00004667048663361 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000650790942475212 -7.89% 30 يوم $ -0.0000371971 -0.48% 60 يوم $ +0.0002892866 +3.81% 90 يوم $ -0.00004667048663361 -0.61%

تحليل سعر Contentos (COS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Contentos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00759149$ 0.00759149 $ 0.00759149 24 ساعة مرتفع $ 0.00864792$ 0.00864792 $ 0.00864792 عالية طوال الوقت $ 0.084685$ 0.084685 $ 0.084685 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -7.89% تغير السعر (7 أيام) -48.59%

معلومات سوق Contentos (COS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: