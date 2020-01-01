توكنوميكس Contentos (COS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Contentos (COS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Contentos (COS) Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first. الموقع الرسمي: https://www.contentos.io/ اشتر COS الآن!

توكنوميكس Contentos (COS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Contentos (COS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M إجمالي العرض: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B العرض المتداول: $ 5.18B $ 5.18B $ 5.18B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.49M $ 33.49M $ 33.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.084685 $ 0.084685 $ 0.084685 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00256549 $ 0.00256549 $ 0.00256549 السعر الحالي: $ 0.0033788 $ 0.0033788 $ 0.0033788 معرفة المزيد عن سعر Contentos (COS)

توكنوميكس Contentos (COS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Contentos (COS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COS، استكشف السعر المباشر لتوكن COS!

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