سعر Connect (CNCT)
سعر Connect (CNCT) المباشر لليوم هو USD 0.02332207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر CNCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Connect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.66K
- تغيير سعر Connect خلال اليوم هو +10.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.00M
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خلال اليوم، كان سعر Connect مقابل USD هو $ +0.00220559 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Connect مقابل USD هو $ +0.0174587989 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Connect مقابل USD هو $ +0.0010110210 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Connect مقابل USD هو $ +0.015251520035946165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00220559
|+10.44%
|30 يوم
|$ +0.0174587989
|+74.86%
|60 يوم
|$ +0.0010110210
|+4.34%
|90 يوم
|$ +0.015251520035946165
|+188.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Connect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
+10.44%
-15.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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