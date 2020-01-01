توكنوميكس Connect (CNCT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Connect (CNCT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Connect (CNCT) The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined. الموقع الرسمي: https://bigecosystem.com/ اشتر CNCT الآن!

توكنوميكس Connect (CNCT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Connect (CNCT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 323.28K $ 323.28K $ 323.28K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 404.10K $ 404.10K $ 404.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04526064 $ 0.04526064 $ 0.04526064 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00396927 $ 0.00396927 $ 0.00396927 السعر الحالي: $ 0.00404307 $ 0.00404307 $ 0.00404307 معرفة المزيد عن سعر Connect (CNCT)

توكنوميكس Connect (CNCT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Connect (CNCT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CNCT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CNCT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CNCT، استكشف السعر المباشر لتوكن CNCT!

توقعات سعر CNCT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه CNCT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار CNCT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر CNCT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!