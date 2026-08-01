سعر ConLaunch اليوم

السعر المباشر لمشروع ConLaunch (CLAUNCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAUNCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAUNCH.

يحتل ConLaunch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,847، مع عرض متداول قدره 100.00B CLAUNCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAUNCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAUNCH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ConLaunch (CLAUNCH)

القيمة السوقية $ 23.85K$ 23.85K $ 23.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.85K$ 23.85K $ 23.85K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ ConLaunch هي $ 23.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAUNCH يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.85K.