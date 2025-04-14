سعر Conic (CNC)
سعر Conic (CNC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71K. يتم تحديث سعر CNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Conic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Conic خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.68M
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خلال اليوم، كان سعر Conic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Conic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Conic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Conic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-91.20%
|60 يوم
|$ 0
|-99.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Conic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-13.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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