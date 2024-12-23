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سعر Conceal (CCX) المباشر لليوم هو USD 0.01437156 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.19K . يتم تحديث سعر CCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Conceal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.42 - تغيير سعر Conceal خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.79M

أداء سعر Conceal (CCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Conceal مقابل USD هو $ -0.00020988376762993 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Conceal مقابل USD هو $ -0.0006188020 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Conceal مقابل USD هو $ +0.0029341839 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Conceal مقابل USD هو $ -0.00228921942726809 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020988376762993 -1.43% 30 يوم $ -0.0006188020 -4.30% 60 يوم $ +0.0029341839 +20.42% 90 يوم $ -0.00228921942726809 -13.74%

تحليل سعر Conceal (CCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Conceal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01407387$ 0.01407387 $ 0.01407387 24 ساعة مرتفع $ 0.01461562$ 0.01461562 $ 0.01461562 عالية طوال الوقت $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) -23.12%

معلومات سوق Conceal (CCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: