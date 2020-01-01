توكنوميكس Conceal (CCX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Conceal (CCX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Conceal (CCX) Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value. الموقع الرسمي: https://conceal.network/ اشتر CCX الآن!

توكنوميكس Conceal (CCX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Conceal (CCX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 133.08K $ 133.08K $ 133.08K إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00429993 $ 0.00429993 $ 0.00429993 السعر الحالي: $ 0.00646723 $ 0.00646723 $ 0.00646723 معرفة المزيد عن سعر Conceal (CCX)

توكنوميكس Conceal (CCX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Conceal (CCX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CCX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CCX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CCX، استكشف السعر المباشر لتوكن CCX!

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