سعر Conbook اليوم

السعر المباشر لمشروع Conbook (CONBOOK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CONBOOK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CONBOOK.

يحتل Conbook حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,716.24، مع عرض متداول قدره 100.00B CONBOOK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CONBOOK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CONBOOK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Conbook (CONBOOK)

القيمة السوقية $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Conbook هي $ 18.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CONBOOK يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.72K.