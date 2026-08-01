سعر ComputeBase اليوم

السعر المباشر لمشروع ComputeBase (COMPUTE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMPUTE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COMPUTE.

يحتل ComputeBase حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,865.43، مع عرض متداول قدره 100.00B COMPUTE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMPUTE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COMPUTE بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-3.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ComputeBase (COMPUTE)

القيمة السوقية $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ComputeBase هي $ 15.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COMPUTE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.87K.